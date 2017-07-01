Bide Frantsesa Etapa: Somportetik Jacara
Aznar kondea, z/g
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Erromesentzako Jacako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3600
Aznar kondea, z/g
Jaka (Huesca)
Aterpetxearen jabegoa: Jacako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jacako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Merche eta Maria
Oharrak: Aterpetxea Correos izeneko motxila zerbitzuan sartuta dago, Jacako Udalarekin batera.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 1 por Somport
Etapa: Somportetik Jacara
km 30,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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