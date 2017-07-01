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Bide Frantsesa Etapa: Somportetik Jacara

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Erromesentzako Jacako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
360
0
05 albergue de peregrinos de jaca

Aznar kondea, z/g
Jaka (Huesca)

974360848, Turismo bulegoa: 974360098

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Jacako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Jacako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Merche eta Maria

Oharrak: Aterpetxea Correos izeneko motxila zerbitzuan sartuta dago, Jacako Udalarekin batera.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Etapa: Somportetik Jacara Etapa 1 por Somport

Etapa: Somportetik Jacara

km 30,5
Denbora 08H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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