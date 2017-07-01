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Camino Francés Etapa de Somport a Jaca

Albergue de Peregrinos de Jaca

Disponible sin conexión
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96
05 albergue de peregrinos de jaca

Conde Aznar, s/n
Jaca (Huesca)

974 36 08 48, Oficina de turismo: 974 36 00 98

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Jaca

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Jaca

Persona encargada de atender el albergue: Merche y María

Observaciones: El albergue está incluido en el servicio de mochilas que oferta Correos en combinación con el Ayuntamiento de Jaca.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 por Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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