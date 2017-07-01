Camino Francés Etapa de Somport a Jaca
Conde Aznar, s/n
Albergue de Peregrinos de Jaca
Disponible sin conexión
37196
Conde Aznar, s/n
Jaca (Huesca)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Jaca
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Jaca
Persona encargada de atender el albergue: Merche y María
Observaciones: El albergue está incluido en el servicio de mochilas que oferta Correos en combinación con el Ayuntamiento de Jaca.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1 por Somport
Etapa de Somport a Jaca
km 30,5
Tiempo 08H 30’
Dificultad Media
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