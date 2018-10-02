Camiño Vasco Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro
Avda. Juan Carlos I, núm. 23
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Albergue de peregrinos de Haro
Dispoñible sen conexión
650
Avda. Juan Carlos I, núm. 23
Haro (A Rioxa)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Mixto
Persoa encargada de atender o albergue: PERSOAL DA ASOCIACIÓN
Observacións: Aténdese a partir das 13 horas pero chamar antes ao 677321806
Camiño Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 7
Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro
km 31,0
Tempo 07H 45’
Dificultade alta
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