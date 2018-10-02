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Camiño Vasco Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro

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Albergue de peregrinos de Haro

Dispoñible sen conexión
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01 albergue de peregrinos de haro

Avda. Juan Carlos I, núm. 23
Haro (A Rioxa)

677 321 806

[email protected]

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Mixto

Persoa encargada de atender o albergue: PERSOAL DA ASOCIACIÓN

Observacións: Aténdese a partir das 13 horas pero chamar antes ao 677321806

Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro Etapa 7

Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro

km 31,0
Tempo 07H 45’
Dificultade alta
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