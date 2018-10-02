Camino Vasco Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro
Avda. Juan Carlos I, nº 23
Albergue de peregrinos de Haro
Disponible sin conexión
8019
Avda. Juan Carlos I, nº 23
Haro (La Rioja)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Mixto
Persona encargada de atender el albergue: PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN
Observaciones: Se atiende a partir de las 13 horas pero llamar antes al 677321806
Camino Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 7
Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro
km 31,0
Tiempo 07H 45’
Dificultad Alta
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