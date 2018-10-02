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Camino Vasco Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro

Albergue de peregrinos de Haro

Disponible sin conexión
80
19
01 albergue de peregrinos de haro

Avda. Juan Carlos I, nº 23
Haro (La Rioja)

677 321 806

[email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Mixto

Persona encargada de atender el albergue: PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN

Observaciones: Se atiende a partir de las 13 horas pero llamar antes al 677321806

Camino Vasco

Camino Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro Etapa 7

Etapa de La Puebla de Arganzón a Haro

km 31,0
Tiempo 07H 45’
Dificultad Alta
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