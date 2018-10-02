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Camí Basc Etapa de La Pobla d'Arganzón a Haro

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Alberg de pelegrins d'Haro

Disponible sense connexió
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01 albergue de peregrinos de haro

Av. Joan Carles I, núm. 23
Haro (La Rioja)

677 321 806

[email protected]

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Mixt

Persona encarregada d’atendre l'alberg: PERSONAL DE L'ASSOCIACIÓ

Observacions: S'atén a partir de les 13 hores però telefonar abans al 677321806

Camí Basc

Camí Basc

Etapes 8
km 203,4
Etapa de La Pobla d'Arganzón a Haro Etapa 7

Etapa de La Pobla d'Arganzón a Haro

km 31,0
Temps 07H 45’
Dificultat alta
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