Camí Basc Etapa de La Pobla d'Arganzón a Haro
Av. Joan Carles I, núm. 23
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Alberg de pelegrins d'Haro
Disponible sense connexió
650
Av. Joan Carles I, núm. 23
Haro (La Rioja)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Mixt
Persona encarregada d’atendre l'alberg: PERSONAL DE L'ASSOCIACIÓ
Observacions: S'atén a partir de les 13 hores però telefonar abans al 677321806
Camí Basc
Etapes 8
km 203,4
Etapa 7
Etapa de La Pobla d'Arganzón a Haro
km 31,0
Temps 07H 45’
Dificultat alta
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