Euskal Bidea Argantzundik Harora etapa
Etorb. Juan Carlos I.a, 23. zk.
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Haroko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Etorb. Juan Carlos I.a, 23. zk.
Haro (Errioxa)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Mistoa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: ELKARTEKO LANGILEAK
Oharrak: 13:00etatik aurrera erantzuten da, baina lehenago deitu 677321806 zenbakira
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak