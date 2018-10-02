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Euskal Bidea Argantzundik Harora etapa

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Haroko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
65
0
01 albergue de peregrinos de haro

Etorb. Juan Carlos I.a, 23. zk.
Haro (Errioxa)

677 321 806

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Mistoa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: ELKARTEKO LANGILEAK

Oharrak: 13:00etatik aurrera erantzuten da, baina lehenago deitu 677321806 zenbakira

Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 8
km 202,5
Argantzundik Harora etapa Etapa 7

Argantzundik Harora etapa

km 31,0
Denbora 07H 45’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Haroko erromesen aterpetxea

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