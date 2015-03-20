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Camiño do Norte Etapa de Laredo a Güemes

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Albergue de peregrinos de Gama

Dispoñible sen conexión
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Praza O Feiral de Gama
Gama. Localidade do municipio de Bárcena de Cicero

942 642 016

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Gama, pertencente ao municipio de Bárcena de Cicero, atópase na ruta interior entre Laredo e Güemes, una das dúas opcións da etapa único itinerario posible entre o 10 de decembro e mediados de marzo, xa que durante estas datas non hai servizo de barca entre o puntal de Laredo e Santoña.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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