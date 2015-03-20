Camiño do Norte Etapa de Laredo a Güemes
Praza O Feiral de Gama
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Albergue de peregrinos de Gama
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Praza O Feiral de Gama
Gama. Localidade do municipio de Bárcena de Cicero
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Gama, pertencente ao municipio de Bárcena de Cicero, atópase na ruta interior entre Laredo e Güemes, una das dúas opcións da etapa único itinerario posible entre o 10 de decembro e mediados de marzo, xa que durante estas datas non hai servizo de barca entre o puntal de Laredo e Santoña.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 12
Etapa de Laredo a Güemes
km 29,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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