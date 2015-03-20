Albergue de peregrinos de Gama

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Gama, perteneciente al municipio de Bárcena de Cicero, se encuentra en la ruta interior entre Laredo y Güemes, una de las dos opciones de la etapa único itinerario posible entre el 10 de diciembre y mediados de marzo, ya que durante estas fechas no hay servicio de barca entre el puntal de Laredo y Santoña.