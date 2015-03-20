Camino del Norte Etapa de Laredo a Güemes
Plaza El Ferial de Gama
Albergue de peregrinos de Gama
Disponible sin conexión
132
Plaza El Ferial de Gama
Gama. Localidad del municipio de Bárcena de Cicero
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Gama, perteneciente al municipio de Bárcena de Cicero, se encuentra en la ruta interior entre Laredo y Güemes, una de las dos opciones de la etapa único itinerario posible entre el 10 de diciembre y mediados de marzo, ya que durante estas fechas no hay servicio de barca entre el puntal de Laredo y Santoña.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 12
Etapa de Laredo a Güemes
km 29,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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