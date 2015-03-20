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Camino del Norte Etapa de Laredo a Güemes

Albergue de peregrinos de Gama

Disponible sin conexión
13
2

Plaza El Ferial de Gama
Gama. Localidad del municipio de Bárcena de Cicero

942 642 016

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Gama, perteneciente al municipio de Bárcena de Cicero, se encuentra en la ruta interior entre Laredo y Güemes, una de las dos opciones de la etapa único itinerario posible entre el 10 de diciembre y mediados de marzo, ya que durante estas fechas no hay servicio de barca entre el puntal de Laredo y Santoña.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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