Camí del Nord Etapa de Laredo a Güemes
Plaza El Firal de Gamma
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Alberg de pelegrins de Gamma
Disponible sense connexió
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Plaza El Firal de Gamma
Gamma. Localitat del municipi de Bárcena de Cicero
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Gamma, pertanyent al municipi de Bárcena de Cicero, es troba en la ruta interior entre Laredo i Güemes, una de les dues opcions de l'etapa únic itinerari possible entre el 10 de desembre i mediats de març, ja que durant aquestes dates no hi ha servei de barca entre el puntal de Laredo i Santoña.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 12
Etapa de Laredo a Güemes
km 29,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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