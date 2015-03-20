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Camí del Nord Etapa de Laredo a Güemes

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Alberg de pelegrins de Gamma

Disponible sense connexió
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Plaza El Firal de Gamma
Gamma. Localitat del municipi de Bárcena de Cicero

942 642 016

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Gamma, pertanyent al municipi de Bárcena de Cicero, es troba en la ruta interior entre Laredo i Güemes, una de les dues opcions de l'etapa únic itinerari possible entre el 10 de desembre i mediats de març, ja que durant aquestes dates no hi ha servei de barca entre el puntal de Laredo i Santoña.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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