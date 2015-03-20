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Iparraldeko Bidea Laredotik Güemesera arteko etapa

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Gamako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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El Ferial de Gama plaza
Gama. Barcena de Cicero udalerriko herria

942 642 016

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Bárcena de Cicero udalerrikoa da Gama, eta Laredo eta Güemes arteko barne-ibilbidean dago. Abenduaren 10etik martxoaren erdialdera egin daitekeen etapa bakarreko bi aukeretako bat da, egun horietan ez baitago txalupa zerbitzurik Laredo eta Santoñako puntalen artean.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Laredotik Güemesera arteko etapa Etapa 12

Laredotik Güemesera arteko etapa

km 29,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Gamako erromesen aterpetxea

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