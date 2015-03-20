Iparraldeko Bidea Laredotik Güemesera arteko etapa
El Ferial de Gama plaza
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Gamako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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El Ferial de Gama plaza
Gama. Barcena de Cicero udalerriko herria
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Bárcena de Cicero udalerrikoa da Gama, eta Laredo eta Güemes arteko barne-ibilbidean dago. Abenduaren 10etik martxoaren erdialdera egin daitekeen etapa bakarreko bi aukeretako bat da, egun horietan ez baitago txalupa zerbitzurik Laredo eta Santoñako puntalen artean.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 12
Laredotik Güemesera arteko etapa
km 29,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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