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Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

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Albergue de Peregrinos de Fisterra

Dispoñible sen conexión
270
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02 albergue de fisterra

C/ Real, 2
Fisterra (A Coruña)

981 74 07 81

[email protected]

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue: Begoña Valdomar

Observacións: O horario do Albergue, actualmente, é de 13:00 a 20:00 h, de luns a venres. Pecha fins de semana e festivos. A Fisterrá expídese na Oficina de Turismo de Fisterra situada a 200 m do Albergue, na Praza dá Constitución, nº31.

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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