Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra
C/ Real, 2
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Albergue de Peregrinos de Fisterra
Dispoñible sen conexión
2700
C/ Real, 2
Fisterra (A Coruña)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Begoña Valdomar
Observacións: O horario do Albergue, actualmente, é de 13:00 a 20:00 h, de luns a venres. Pecha fins de semana e festivos. A Fisterrá expídese na Oficina de Turismo de Fisterra situada a 200 m do Albergue, na Praza dá Constitución, nº31.
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa de Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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