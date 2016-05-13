Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa
Errege kalea, 2
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Fisterrako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2700
Errege kalea, 2
Fisterra (Coruña)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Begoña Valdomar
Oharrak: Aterpetxearen ordutegia, gaur egun, 13:00etatik 19:00etara da, egunero Fisterrana Fisterrako Turismo Bulegoan ematen da, aterpetxetik 200 m-ra, Praza da da Constitución kaleko 31. zenbakian.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 3
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa
km 34,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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