Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Fisterrako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
270
0
02 albergue de fisterra

Errege kalea, 2
Fisterra (Coruña)

981 74 07 81

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Begoña Valdomar

Oharrak: Aterpetxearen ordutegia, gaur egun, 13:00etatik 19:00etara da, egunero Fisterrana Fisterrako Turismo Bulegoan ematen da, aterpetxetik 200 m-ra, Praza da da Constitución kaleko 31. zenbakian.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa Etapa 3

Olbeiroa eta Fisterra arteko etapa

km 34,9
Denbora 08H 15’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Fisterrako erromesen aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!