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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Fisterra

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Alberg de Pelegrins de Fisterra

Disponible sense connexió
270
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02 albergue de fisterra

C/ Real, 2
Fisterra (la Corunya)

981 74 07 81

[email protected]

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Begoña Valdomar

Observacions: L'horari de l'Alberg, actualment, és de 13.00 a 20.00 h, de dilluns a divendres. Tanca caps de setmana i festius. La Fisterrana s'expedeix en l'Oficina de Turisme de Fisterra situada a 200 m de l'Alberg, en la Praza dona Constitució, nº31.

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa d'Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa d'Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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