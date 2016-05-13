Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa d'Olveiroa a Fisterra
C/ Real, 2
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Alberg de Pelegrins de Fisterra
Disponible sense connexió
2700
C/ Real, 2
Fisterra (la Corunya)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Begoña Valdomar
Observacions: L'horari de l'Alberg, actualment, és de 13.00 a 20.00 h, de dilluns a divendres. Tanca caps de setmana i festius. La Fisterrana s'expedeix en l'Oficina de Turisme de Fisterra situada a 200 m de l'Alberg, en la Praza dona Constitució, nº31.
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa d'Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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