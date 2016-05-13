Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra
C/ Real, 2
Albergue de Peregrinos de Fisterra
Disponible sin conexión
28156
C/ Real, 2
Fisterra (A Coruña)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue: Begoña Valdomar
Observaciones: El horario del Albergue, actualmente, es de 13:00 a 19:00 h, todos los días La Fisterrana se expide en la Oficina de Turismo de Fisterra situada a 200 m del Albergue, en la Praza da Constitución, nº31.
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 3
Etapa de Olveiroa a Fisterra
km 34,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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