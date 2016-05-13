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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Olveiroa a Fisterra

Albergue de Peregrinos de Fisterra

Disponible sin conexión
281
56
02 albergue de fisterra

C/ Real, 2
Fisterra (A Coruña)

981 74 07 81

[email protected]

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Begoña Valdomar

Observaciones: El horario del Albergue, actualmente, es de 13:00 a 19:00 h, todos los días La Fisterrana se expide en la Oficina de Turismo de Fisterra situada a 200 m del Albergue, en la Praza da Constitución, nº31.

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Olveiroa a Fisterra Etapa 3

Etapa de Olveiroa a Fisterra

km 34,9
Tiempo 08H 15’
Dificultad Media
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