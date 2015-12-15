Camiño do Norte Etapa de Laredo a Güemes
C/ Heliodoro Fernández (Casa dos mestres) (Está 4 km despois de Laredo)
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Albergue de peregrinos de Colindres
Dispoñible sen conexión
150
C/ Heliodoro Fernández (Casa dos mestres) (Está 4 km despois de Laredo)
Colindres
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Colindres
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: O bar Jauja está aberto desde as 8:30 ata a madrugada. Serven almorzos, menús e ceas.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 12
Etapa de Laredo a Güemes
km 29,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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