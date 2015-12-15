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Camí del Nord Etapa de Laredo a Güemes

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Alberg de pelegrins de Colindres

Disponible sense connexió
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Perfil

C/ Heliodoro Fernández (Casa dels mestres) (Està 4 km després de Laredo)
Colindres

942 67 40 00 (Ajuntament de Colindres)

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Colindres

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: El bar Jauja està obert des de les 8:30 fins a la matinada. Serveixen desdejunis, menús i sopars.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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