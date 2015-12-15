Camí del Nord Etapa de Laredo a Güemes
C/ Heliodoro Fernández (Casa dels mestres) (Està 4 km després de Laredo)
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Alberg de pelegrins de Colindres
Disponible sense connexió
160
C/ Heliodoro Fernández (Casa dels mestres) (Està 4 km després de Laredo)
Colindres
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Colindres
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: El bar Jauja està obert des de les 8:30 fins a la matinada. Serveixen desdejunis, menús i sopars.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 12
Etapa de Laredo a Güemes
km 29,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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