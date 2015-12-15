Iparraldeko Bidea Laredotik Güemesera arteko etapa
Heliodoro Fernández kalea (maisuen etxea) (Laredotik 4 km-ra dago)
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Erromesen aterpetxea Colindres
Konexiorik gabe erabilgarri
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Heliodoro Fernández kalea (maisuen etxea) (Laredotik 4 km-ra dago)
Colindreak
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Colindresko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Jauja taberna 8:30etik goizaldera irekita dago. Gosariak, menuak eta afariak ematen dituzte.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 12
Laredotik Güemesera arteko etapa
km 29,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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