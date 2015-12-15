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Iparraldeko Bidea Laredotik Güemesera arteko etapa

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Erromesen aterpetxea Colindres

Konexiorik gabe erabilgarri
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Perfil

Heliodoro Fernández kalea (maisuen etxea) (Laredotik 4 km-ra dago)
Colindreak

942 67 40 00 (Colindresko Udala)

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Colindresko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Jauja taberna 8:30etik goizaldera irekita dago. Gosariak, menuak eta afariak ematen dituzte.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Laredotik Güemesera arteko etapa Etapa 12

Laredotik Güemesera arteko etapa

km 29,5
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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