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Camino del Norte Etapa de Laredo a Güemes

Albergue de peregrinos de Colindres

Disponible sin conexión
22
5
Perfil

C/ Heliodoro Fernández (Casa de los maestros) (Está 4 km después de Laredo)
Colindres

942 67 40 00 (Ayuntamiento de Colindres)

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Colindres

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: El bar Jauja está abierto desde las 8:30 hasta la madrugada. Sirven desayunos, menús y cenas.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Laredo a Güemes Etapa 12

Etapa de Laredo a Güemes

km 29,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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