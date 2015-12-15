Camino del Norte Etapa de Laredo a Güemes
C/ Heliodoro Fernández (Casa de los maestros) (Está 4 km después de Laredo)
Albergue de peregrinos de Colindres
Disponible sin conexión
225
C/ Heliodoro Fernández (Casa de los maestros) (Está 4 km después de Laredo)
Colindres
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Colindres
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: El bar Jauja está abierto desde las 8:30 hasta la madrugada. Sirven desayunos, menús y cenas.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 12
Etapa de Laredo a Güemes
km 29,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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