Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue de peregrinos de Castro Urdiales

Dispoñible sen conexión
180
0
Albergue de castro urdiales

Atópase detrás da praza de touros, á saída de Castro Urdiales
Castro Urdiales (Cantabría)

620 608 118, 942 87 15 12 (Oficina de Turismo)

Propiedade do albergue: Concello de Castro Urdiales

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Castro Urdiales

Persoa encargada de atender o albergue: Sidia

Observacións: PECHADOAtópase dispoñible todo o ano pero no inverno convén chamar antes ao hospitalero ou pór en contacto coa Oficina de Turismo de Castro Urdiales. No exterior hai zona verde paira montar tendas de campaña.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Pobeña a Castro Urdiales Etapa 10

Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

km 23,5
Tempo 05H 50’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue de peregrinos de Castro Urdiales

Ver todo

Envía túas fotografías!