Camiño do Norte Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
Atópase detrás da praza de touros, á saída de Castro Urdiales
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Albergue de peregrinos de Castro Urdiales
Dispoñible sen conexión
1800
Atópase detrás da praza de touros, á saída de Castro Urdiales
Castro Urdiales (Cantabría)
Propiedade do albergue: Concello de Castro Urdiales
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Castro Urdiales
Persoa encargada de atender o albergue: Sidia
Observacións: PECHADOAtópase dispoñible todo o ano pero no inverno convén chamar antes ao hospitalero ou pór en contacto coa Oficina de Turismo de Castro Urdiales. No exterior hai zona verde paira montar tendas de campaña.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 10
Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
km 23,5
Tempo 05H 50’
Dificultade media
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