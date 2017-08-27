Camí del Nord Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
Es troba darrere de la plaça de toros, a la sortida de Castro Urdiales
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Alberg de pelegrins de Castro Urdiales
Disponible sense connexió
1800
Es troba darrere de la plaça de toros, a la sortida de Castro Urdiales
Castre Urdiales (Cantabría)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Castro Urdiales
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Castro Urdiales
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sidia
Observacions: TANCATEs troba disponible tot l'any però a l'hivern convé cridar abans a l'hospitalero o posar en contacte amb l'Oficina de Turisme de Castro Urdiales. En l'exterior hi ha zona verda per muntar tendes de campanya.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 10
Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
km 23,5
Temps 05H 50’
Dificultat mitjana
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