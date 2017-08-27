Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí del Nord Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de pelegrins de Castro Urdiales

Disponible sense connexió
180
0
Albergue de castro urdiales

Es troba darrere de la plaça de toros, a la sortida de Castro Urdiales
Castre Urdiales (Cantabría)

620 608 118, 942 87 15 12 (Oficina de Turisme)

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Castro Urdiales

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Castro Urdiales

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sidia

Observacions: TANCATEs troba disponible tot l'any però a l'hivern convé cridar abans a l'hospitalero o posar en contacte amb l'Oficina de Turisme de Castro Urdiales. En l'exterior hi ha zona verda per muntar tendes de campanya.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Pobeña a Castro Urdiales Etapa 10

Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

km 23,5
Temps 05H 50’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg de pelegrins de Castro Urdiales

Veure tots

Envia les teves fotografies!