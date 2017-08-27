Albergue de peregrinos de Castro Urdiales

Se encuentra detrás de la plaza de toros, a la salida de Castro Urdiales

Castro Urdiales (Cantabría) 620 608 118, 942 87 15 12 (Oficina de Turismo)

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Castro Urdiales

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Castro Urdiales

Persona encargada de atender el albergue: Sidia

Observaciones: CERRADO Se encuentra disponible todo el año pero en invierno conviene llamar antes al hospitalero o ponerse en contacto con la Oficina de Turismo de Castro Urdiales. En el exterior hay zona verde para montar tiendas de campaña.