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Camino del Norte Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

Albergue de peregrinos de Castro Urdiales

Disponible sin conexión
214
52
Albergue de castro urdiales

Se encuentra detrás de la plaza de toros, a la salida de Castro Urdiales
Castro Urdiales (Cantabría)

620 608 118, 942 87 15 12 (Oficina de Turismo)

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Castro Urdiales

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Castro Urdiales

Persona encargada de atender el albergue: Sidia

Observaciones: CERRADO Se encuentra disponible todo el año pero en invierno conviene llamar antes al hospitalero o ponerse en contacto con la Oficina de Turismo de Castro Urdiales. En el exterior hay zona verde para montar tiendas de campaña.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Pobeña a Castro Urdiales Etapa 10

Etapa de Pobeña a Castro Urdiales

km 23,5
Tiempo 05H 50’
Dificultad Media
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