Camino del Norte Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
Se encuentra detrás de la plaza de toros, a la salida de Castro Urdiales
Albergue de peregrinos de Castro Urdiales
Disponible sin conexión
21452
Se encuentra detrás de la plaza de toros, a la salida de Castro Urdiales
Castro Urdiales (Cantabría)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Castro Urdiales
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Castro Urdiales
Persona encargada de atender el albergue: Sidia
Observaciones: CERRADO Se encuentra disponible todo el año pero en invierno conviene llamar antes al hospitalero o ponerse en contacto con la Oficina de Turismo de Castro Urdiales. En el exterior hay zona verde para montar tiendas de campaña.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 10
Etapa de Pobeña a Castro Urdiales
km 23,5
Tiempo 05H 50’
Dificultad Media
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