Iparraldeko Bidea Pobeñatik Castro Urdialesera
Zezen-plazaren atzean dago, Castro Urdialesetik irtetean.
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Castro Urdialeseko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1800
Zezen-plazaren atzean dago, Castro Urdialesetik irtetean.
Castro Urdiales (Kantabria)
Aterpetxearen jabegoa: Castro Urdialesko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Castro Urdialesko Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sidia
Oharrak: ITXITA Urte osoan erabil daiteke, baina neguan komeni da ospitalera lehenago deitzea edo Castro Urdialeseko Turismo Bulegoarekin harremanetan jartzea. Kanpoaldean berdegune bat dago kanpin-dendak jartzeko.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 10
Pobeñatik Castro Urdialesera
km 23,0
Denbora 05H 50’
Zailtasuna ERTAINA
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