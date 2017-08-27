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Iparraldeko Bidea Pobeñatik Castro Urdialesera

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Castro Urdialeseko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de castro urdiales

Zezen-plazaren atzean dago, Castro Urdialesetik irtetean.
Castro Urdiales (Kantabria)

620 608 118, 942 87 15 12 (Turismo Bulegoa)

Aterpetxearen jabegoa: Castro Urdialesko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Castro Urdialesko Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sidia

Oharrak: ITXITA Urte osoan erabil daiteke, baina neguan komeni da ospitalera lehenago deitzea edo Castro Urdialeseko Turismo Bulegoarekin harremanetan jartzea. Kanpoaldean berdegune bat dago kanpin-dendak jartzeko.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Pobeñatik Castro Urdialesera Etapa 10

Pobeñatik Castro Urdialesera

km 23,0
Denbora 05H 50’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Castro Urdialeseko erromesen aterpetxea

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