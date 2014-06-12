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Albergue de Peregrinos de Calvor
Antigas escolas. Nunha rotonda, chegando a un sinal, é o único edificio que se ve
Calvor, Concello de Sarria (Lugo)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: O Restaurante Casa Fins, situado 1 quilómetro antes, vén recoller peregrinos si chámaselles ao 685 140 635 (Non cobran o transporte). Tamén, a 500 metros en Aguiada, está situada a Taberna do Camiño.
Camiño Francés
Etapa de Triacastela a Sarria
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