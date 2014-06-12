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Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa

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Calvor-eko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Refugio de los peregrinos de calvor

Eskola zaharrak. Biribilgune batean, seinale batera iritsita, ikusten den eraikin bakarra da
Calvor, Concello de Sarria (Lugo)

Ez du erromesarentzako informazio-telefonorik

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Casa Objetivos jatetxeak kilometro bat lehenago dago, eta 685 140 635 telefonora deituz gero, erromesak biltzen ditu (ez dute garraioa kobratzen). Halaber, Aguiadan 500 metrora, Taberna do Camiño dago.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Triacastela eta Sarria arteko etapa Etapa 26

Triacastela eta Sarria arteko etapa

km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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