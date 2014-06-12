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Calvor-eko erromesen aterpetxea
Eskola zaharrak. Biribilgune batean, seinale batera iritsita, ikusten den eraikin bakarra da
Calvor, Concello de Sarria (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Casa Objetivos jatetxeak kilometro bat lehenago dago, eta 685 140 635 telefonora deituz gero, erromesak biltzen ditu (ez dute garraioa kobratzen). Halaber, Aguiadan 500 metrora, Taberna do Camiño dago.
Bide frantsesa
Triacastela eta Sarria arteko etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak