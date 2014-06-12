Albergue de Peregrinos de Calvor

Antiguas escuelas. En una rotonda, llegando a una señal, es el único edificio que se ve

Calvor, Concello de Sarria (Lugo) Carece de teléfono de información al peregrino Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: El Restaurante Casa Fines, situado 1 kilómetro antes, viene a recoger peregrinos si se les llama al 685 140 635 (No cobran el transporte). También, a 500 metros en Aguiada, está situada la Taberna do Camiño.