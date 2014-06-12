Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria
Antiguas escuelas. En una rotonda, llegando a una señal, es el único edificio que se ve
Albergue de Peregrinos de Calvor
Disponible sin conexión
2025
Antiguas escuelas. En una rotonda, llegando a una señal, es el único edificio que se ve
Calvor, Concello de Sarria (Lugo)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: El Restaurante Casa Fines, situado 1 kilómetro antes, viene a recoger peregrinos si se les llama al 685 140 635 (No cobran el transporte). También, a 500 metros en Aguiada, está situada la Taberna do Camiño.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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