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Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria

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Alberg de Pelegrins de Calvor

Disponible sense connexió
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Refugio de los peregrinos de calvor

Antigues escoles. En una rotonda, arribant a un senyal, és l'únic edifici que es veu
Calvor, Concello de Sarria (Lugo)

Manca de telèfon d'informació al pelegrí

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: El Restaurant Casa Finalitats, situat 1 quilòmetre abans, ve a recollir pelegrins si se'n diu al 685 140 635 (No cobren el transport). També, a 500 metres en Aguiada, està situada la Taverna do Camiño.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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