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Alberg de Pelegrins de Calvor
Antigues escoles. En una rotonda, arribant a un senyal, és l'únic edifici que es veu
Calvor, Concello de Sarria (Lugo)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: El Restaurant Casa Finalitats, situat 1 quilòmetre abans, ve a recollir pelegrins si se'n diu al 685 140 635 (No cobren el transport). També, a 500 metres en Aguiada, està situada la Taverna do Camiño.
Camí Francès
Etapa de Triacastela a Sarria
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