Camiño do Norte Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo
Á saída de Cadavedo, a man esquerda
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Albergue de peregrinos de Cadavedo
Dispoñible sen conexión
1600
Á saída de Cadavedo, a man esquerda
Cadavedo (Asturias)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Hospitaleros de camiño do Norte
Persoa encargada de atender o albergue: Maite
Observacións: O albergue arranxouse no 2009. Debido a que son poucas prazas, nos meses de maior afluencia recoméndanse varios aloxamentos turísticos na contorna de Cadavedo.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 23
Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo
km 23,9
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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