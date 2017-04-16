Albergue de peregrinos de Cadavedo

Á saída de Cadavedo, a man esquerda

Cadavedo (Asturias) 684053054 [email protected]

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Hospitaleros de camiño do Norte

Persoa encargada de atender o albergue: Maite

Observacións: O albergue arranxouse no 2009. Debido a que son poucas prazas, nos meses de maior afluencia recoméndanse varios aloxamentos turísticos na contorna de Cadavedo.