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Camiño do Norte Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

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Albergue de peregrinos de Cadavedo

Dispoñible sen conexión
160
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Albergue de cadavedo

Á saída de Cadavedo, a man esquerda
Cadavedo (Asturias)

684053054

[email protected]

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Hospitaleros de camiño do Norte

Persoa encargada de atender o albergue: Maite

Observacións: O albergue arranxouse no 2009. Debido a que son poucas prazas, nos meses de maior afluencia recoméndanse varios aloxamentos turísticos na contorna de Cadavedo.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo Etapa 23

Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

km 23,9
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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