Camino del Norte Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo
A la salida de Cadavedo, a mano izquierda
Albergue de peregrinos de Cadavedo
Disponible sin conexión
17953
A la salida de Cadavedo, a mano izquierda
Cadavedo (Asturias)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Hospitaleros de Camino del Norte
Persona encargada de atender el albergue: Maite
Observaciones: El albergue se arregló en el 2009. Debido a que son pocas plazas, en los meses de mayor afluencia se recomiendan varios alojamientos turísticos en el entorno de Cadavedo.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 23
Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo
km 23,9
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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