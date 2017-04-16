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Camino del Norte Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

Albergue de peregrinos de Cadavedo

Disponible sin conexión
179
53
Albergue de cadavedo

A la salida de Cadavedo, a mano izquierda
Cadavedo (Asturias)

684053054

[email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Hospitaleros de Camino del Norte

Persona encargada de atender el albergue: Maite

Observaciones: El albergue se arregló en el 2009. Debido a que son pocas plazas, en los meses de mayor afluencia se recomiendan varios alojamientos turísticos en el entorno de Cadavedo.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo Etapa 23

Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

km 23,9
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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