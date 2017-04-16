Albergue de peregrinos de Cadavedo

A la salida de Cadavedo, a mano izquierda

Cadavedo (Asturias) 684053054 [email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Hospitaleros de Camino del Norte

Persona encargada de atender el albergue: Maite

Observaciones: El albergue se arregló en el 2009. Debido a que son pocas plazas, en los meses de mayor afluencia se recomiendan varios alojamientos turísticos en el entorno de Cadavedo.