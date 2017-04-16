Iparraldeko Bidea Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa
Cadavedotik ateratzean, ezker eskuarekin
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Cadavedoko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1600
Cadavedotik ateratzean, ezker eskuarekin
Cadavedo (Asturias)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Iparraldeko Bideko Ospitalarien Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maite
Oharrak: Aterpetxea 2009an konpondu zen. Plaza gutxi direnez, jende gehien biltzen den hilabeteetan ostatu turistiko batzuk gomendatzen dira Cadavedo inguruan.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 23
Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa
km 23,9
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak