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Iparraldeko Bidea Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa

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Cadavedoko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de cadavedo

Cadavedotik ateratzean, ezker eskuarekin
Cadavedo (Asturias)

684053054

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Iparraldeko Bideko Ospitalarien Elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maite

Oharrak: Aterpetxea 2009an konpondu zen. Plaza gutxi direnez, jende gehien biltzen den hilabeteetan ostatu turistiko batzuk gomendatzen dira Cadavedo inguruan.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa Etapa 23

Soto de Luiñatik Cadavedorako etapa

km 23,9
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Cadavedoko erromesen aterpetxea

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