Camí del Nord Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo
A la sortida de Cadavedo, a mà esquerra
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Alberg de pelegrins de Cadavedo
Disponible sense connexió
1600
A la sortida de Cadavedo, a mà esquerra
Cadavedo (Astúries)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Hospitaleros de Camí del Nord
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maite
Observacions: L'alberg es va arreglar en el 2009. Pel fet que són poques places, en els mesos de major afluència es recomanen diversos allotjaments turístics a l'entorn de Cadavedo.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 23
Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo
km 23,9
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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