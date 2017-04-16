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Camí del Nord Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

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Alberg de pelegrins de Cadavedo

Disponible sense connexió
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Albergue de cadavedo

A la sortida de Cadavedo, a mà esquerra
Cadavedo (Astúries)

684053054

[email protected]

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Hospitaleros de Camí del Nord

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maite

Observacions: L'alberg es va arreglar en el 2009. Pel fet que són poques places, en els mesos de major afluència es recomanen diversos allotjaments turístics a l'entorn de Cadavedo.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo Etapa 23

Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

km 23,9
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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