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Albergue de peregrinos de Briallos
San Roque
Briallos (Concello de Portas)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Protección Civil do Concello de Portas
Observacións: Cafetaría no albergue con almorzos, bocadillos, bebidas e servizo de bar en xeral. En Briallos hai un pequeno supermercado alén da N-550. Abre todos os días de 9 a 21 horas e os domingos de 10 a 13 horas. Teléfono: 986 54 08 69. Tamén contan cunha APP informativa paira Android: "Albergue de Peregrinos Briallos" (Descarga directa - http://www.appcreator24.com/app295773 / Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?ide=albergue.debriallosco).
Camiño Portugués
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
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