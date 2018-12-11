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Camiño Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

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Albergue de peregrinos de Briallos

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Albergue de briallos

San Roque
Briallos (Concello de Portas)

600 309 707, 986 53 61 94

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue: Protección Civil do Concello de Portas

Observacións: Cafetaría no albergue con almorzos, bocadillos, bebidas e servizo de bar en xeral. En Briallos hai un pequeno supermercado alén da N-550. Abre todos os días de 9 a 21 horas e os domingos de 10 a 13 horas. Teléfono: 986 54 08 69. Tamén contan cunha APP informativa paira Android: "Albergue de Peregrinos Briallos" (Descarga directa - http://www.appcreator24.com/app295773 / Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?ide=albergue.debriallosco).

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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