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Camí Portuguès Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

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Alberg de pelegrins de Briallos

Disponible sense connexió
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Albergue de briallos

Sant Roque
Briallos (Concello de Portas)

600 309 707, 986 53 61 94

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Protecció Civil del Concello de Portas

Observacions: Cafeteria en l'alberg amb desdejunis, entrepans, begudes i servei de bar en general. En Briallos hi ha un petit supermercat a l'altre costat de la N-550. Obre tots els dies de 9 a 21 hores i els diumenges de 10 a 13 hores. Telèfon: 986 54 08 69. També compten amb una APP informativa per a Android: "Alberg de Pelegrins Briallos" (Descàrrega directa - http://www.appcreator24.com/app295773 / Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=albergue.debriallosco).

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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