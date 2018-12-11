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Alberg de pelegrins de Briallos
Sant Roque
Briallos (Concello de Portas)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Protecció Civil del Concello de Portas
Observacions: Cafeteria en l'alberg amb desdejunis, entrepans, begudes i servei de bar en general. En Briallos hi ha un petit supermercat a l'altre costat de la N-550. Obre tots els dies de 9 a 21 hores i els diumenges de 10 a 13 hores. Telèfon: 986 54 08 69. També compten amb una APP informativa per a Android: "Alberg de Pelegrins Briallos" (Descàrrega directa - http://www.appcreator24.com/app295773 / Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=albergue.debriallosco).
Camí Portuguès
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
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