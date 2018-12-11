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Portugalgo Bidea Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa

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Briallos erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
217
0
Albergue de briallos

San Roke
Briallos (Concello de Portas)

600 309 707, 986 53 61 94

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Concello de Portaseko babes zibila

Oharrak: Aterpetxeko kafetegia, gosariak, ogitartekoak, edariak eta, oro har, taberna zerbitzua dituena. Briallasen supermerkatu txiki bat dago N-550 errepidearen beste aldean. Egunero irekitzen du, 9:00etatik 21:00etara, eta igandeetan, 10:00etatik 13:00etara. Telefonoa: 986 54 08 69. Androiderako informazio-aplikazio bat ere badute: "Briallos erromesen aterpetxea" (Deskarga zuzena - http://www.appcreator24.com/app295773 / Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=albergue.debriallosco).

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa Etapa 4

Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa

km 23,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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