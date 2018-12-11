Albergue de peregrinos de Briallos

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Protección Civil del Concello de Portas

Observaciones: Cafetería en el albergue con desayunos, bocadillos, bebidas y servicio de bar en general. En Briallos hay un pequeño supermercado al otro lado de la N-550. Abre todos los días de 9 a 21 horas y los domingos de 10 a 13 horas. Teléfono: 986 54 08 69. También cuentan con una APP informativa para Android: "Albergue de Peregrinos Briallos" (Descarga directa - http://www.appcreator24.com/app295773 / Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=albergue.debriallosco).