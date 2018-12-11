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Camino Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

Albergue de peregrinos de Briallos

Disponible sin conexión
252
24
Albergue de briallos

San Roque
Briallos (Concello de Portas)

600 309 707, 986 53 61 94

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue: Protección Civil del Concello de Portas

Observaciones: Cafetería en el albergue con desayunos, bocadillos, bebidas y servicio de bar en general. En Briallos hay un pequeño supermercado al otro lado de la N-550. Abre todos los días de 9 a 21 horas y los domingos de 10 a 13 horas. Teléfono: 986 54 08 69. También cuentan con una APP informativa para Android: "Albergue de Peregrinos Briallos" (Descarga directa - http://www.appcreator24.com/app295773 / Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=albergue.debriallosco).

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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