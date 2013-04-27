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Camiño do Norte Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa

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Albergue de peregrinos de Boimorto

Dispoñible sen conexión
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Albergue de boimorto

Lugar de Baiuca, s/n
Boimil. Concello

de Boimorto 638 392 024 (Albergue), 981 51 60 20 (Concello)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: de Boimorto Voluntarios

Observacións: Atópase entre a parroquia de San Miguel de Boimil e A Gándara, a capital do Concello de Boimorto. Xunto ao albergue hai unha lagoa cun miradoiro para observar a fauna e a flora.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa Etapa 32

Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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