Camiño do Norte Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa
Lugar de Baiuca, s/n
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Albergue de peregrinos de Boimorto
Dispoñible sen conexión
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Lugar de Baiuca, s/n
Boimil. Concello
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue: de Boimorto Voluntarios
Observacións: Atópase entre a parroquia de San Miguel de Boimil e A Gándara, a capital do Concello de Boimorto. Xunto ao albergue hai unha lagoa cun miradoiro para observar a fauna e a flora.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 32
Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa
km 21,5
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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