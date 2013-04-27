Camino del Norte Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa
Lugar de Baiuca, s/n
Albergue de peregrinos de Boimorto
Disponible sin conexión
2615
Lugar de Baiuca, s/n
Boimil. Concello de Boimorto
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Boimorto
Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios
Observaciones: Se encuentra entre la parroquia de San Miguel de Boimil y A Gándara, la capital del Concello de Boimorto. Junto al albergue hay una laguna con un mirador para observar la fauna y la flora.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 32
Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa
km 21,5
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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