Albergue de peregrinos de Boimorto

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Boimorto

Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios

Observaciones: Se encuentra entre la parroquia de San Miguel de Boimil y A Gándara, la capital del Concello de Boimorto. Junto al albergue hay una laguna con un mirador para observar la fauna y la flora.