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Camino del Norte Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa

Albergue de peregrinos de Boimorto

Disponible sin conexión
26
15
Albergue de boimorto

Lugar de Baiuca, s/n
Boimil. Concello de Boimorto

638 392 024 (Albergue), 981 51 60 20 (Ayuntamiento)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Boimorto

Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios

Observaciones: Se encuentra entre la parroquia de San Miguel de Boimil y A Gándara, la capital del Concello de Boimorto. Junto al albergue hay una laguna con un mirador para observar la fauna y la flora.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa Etapa 32

Etapa de Sobrado dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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