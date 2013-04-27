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Camí del Nord Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa

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Alberg de pelegrins de Boimorto

Disponible sense connexió
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Albergue de boimorto

Lloc de Baiuca, s/n
Boimil. Concello de Boimorto

638 392 024 (Alberg), 981 51 60 20 (Ajuntament)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Boimorto

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Voluntaris

Observacions: Es troba entre la parròquia de San Miguel de Boimil i A Gándara, la capital del Concello de Boimorto. Al costat de l'alberg hi ha una llacuna amb un mirador per observar la fauna i la flora.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa Etapa 32

Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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