Camí del Nord Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa
Lloc de Baiuca, s/n
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de pelegrins de Boimorto
Disponible sense connexió
180
Lloc de Baiuca, s/n
Boimil. Concello de Boimorto
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Boimorto
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Voluntaris
Observacions: Es troba entre la parròquia de San Miguel de Boimil i A Gándara, la capital del Concello de Boimorto. Al costat de l'alberg hi ha una llacuna amb un mirador per observar la fauna i la flora.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 32
Etapa de Sobrat dos Monxes a Arzúa
km 21,5
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots