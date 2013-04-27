Iparraldeko Bidea Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa
Baiuca auzoa, z/g
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Boimortoko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
180
Baiuca auzoa, z/g
Boilurra. Boimortoren zeloa
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Boimortoren zeloa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Boluntarioak
Oharrak: Boilimilgo San Migel parrokiaren eta A Gandara jaunaren artean dago, Boimortoko Concello hiriburuan. Aterpetxearen ondoan urmael bat dago, behatokia eta fauna behatzeko.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 32
Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa
km 21,5
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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