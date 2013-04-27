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Iparraldeko Bidea Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa

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Boimortoko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue de boimorto

Baiuca auzoa, z/g
Boilurra. Boimortoren zeloa

638392 024 (aterpetxea), 981 51 60 20 (udaletxea)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Boimortoren zeloa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Boluntarioak

Oharrak: Boilimilgo San Migel parrokiaren eta A Gandara jaunaren artean dago, Boimortoko Concello hiriburuan. Aterpetxearen ondoan urmael bat dago, behatokia eta fauna behatzeko.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa Etapa 32

Etapa: Sobrado dos Monxes a Arzúa

km 21,5
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Boimortoko erromesen aterpetxea

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