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Camiño Baztanés Etapa de Elizondo a Berroeta

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Albergue de peregrinos de Berroeta

Dispoñible sen conexión
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Albergue de berroeta

Praza Maior, sobre o frontón
Berroeta (Navarra)

635 296 716, 622 247 748, 948 58 50 19

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Urdax-Baztán

Persoa encargada de atender o albergue: Leonor

Observacións:

Camiño Baztanés

Camiño Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Elizondo a Berroeta Etapa 4

Etapa de Elizondo a Berroeta

km 9,7
Tempo 02H 15’
Dificultade media
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