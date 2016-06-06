Camiño Baztanés Etapa de Elizondo a Berroeta
Praza Maior, sobre o frontón
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Albergue de peregrinos de Berroeta
Dispoñible sen conexión
380
Praza Maior, sobre o frontón
Berroeta (Navarra)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Urdax-Baztán
Persoa encargada de atender o albergue: Leonor
Observacións:
Camiño Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 4
Etapa de Elizondo a Berroeta
km 9,7
Tempo 02H 15’
Dificultade media
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