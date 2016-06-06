Baztango Bidea Elizondotik Berroetaraino
Plaza Nagusia, frontoiaren gainean
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Berrobetako erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
380
Plaza Nagusia, frontoiaren gainean
Berroeta (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea Urdax-Baztan
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Leonor
Oharrak:
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak