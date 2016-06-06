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Baztango Bidea Elizondotik Berroetaraino

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Berrobetako erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
38
0
Albergue de berroeta

Plaza Nagusia, frontoiaren gainean
Berroeta (Nafarroa)

635 296 716, 622 247 748, 948 58 50 19

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea Urdax-Baztan

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Leonor

Oharrak:

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 6
km 108,3
Elizondotik Berroetaraino Etapa 4

Elizondotik Berroetaraino

km 9,7
Denbora 02H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Berrobetako erromesen aterpetxea

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