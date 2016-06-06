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Camí Baztanés Etapa d'Elizondo a Berroeta

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Alberg de pelegrins de Berroeta

Disponible sense connexió
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Albergue de berroeta

Plaça Major, sobre el frontó
Berroeta (Navarra)

635 296 716, 622 247 748, 948 58 50 19

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago en Urdax-Baztán

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Leonor

Observacions:

Camí Baztanés

Camí Baztanés

Etapes 6
km 109,4
Etapa d'Elizondo a Berroeta Etapa 4

Etapa d'Elizondo a Berroeta

km 9,7
Temps 02H 15’
Dificultat mitjana
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