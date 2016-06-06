Camí Baztanés Etapa d'Elizondo a Berroeta
Plaça Major, sobre el frontó
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de pelegrins de Berroeta
Disponible sense connexió
390
Plaça Major, sobre el frontó
Berroeta (Navarra)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago en Urdax-Baztán
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Leonor
Observacions:
Camí Baztanés
Etapes 6
km 109,4
Etapa 4
Etapa d'Elizondo a Berroeta
km 9,7
Temps 02H 15’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots