Camino Baztanés Etapa de Elizondo a Berroeta
Plaza Mayor, sobre el frontón
Albergue de peregrinos de Berroeta
Disponible sin conexión
6727
Plaza Mayor, sobre el frontón
Berroeta (Navarra)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Urdax-Baztán
Persona encargada de atender el albergue: Leonor
Observaciones:
Camino Baztanés
Etapas 6
km 109,4
Etapa 4
Etapa de Elizondo a Berroeta
km 9,7
Tiempo 02H 15’
Dificultad Media
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