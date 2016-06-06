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Camino Baztanés Etapa de Elizondo a Berroeta

Albergue de peregrinos de Berroeta

Disponible sin conexión
67
27
Albergue de berroeta

Plaza Mayor, sobre el frontón
Berroeta (Navarra)

635 296 716, 622 247 748, 948 58 50 19

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Urdax-Baztán

Persona encargada de atender el albergue: Leonor

Observaciones:

Camino Baztanés

Camino Baztanés

Etapas 6
km 109,4
Etapa de Elizondo a Berroeta Etapa 4

Etapa de Elizondo a Berroeta

km 9,7
Tiempo 02H 15’
Dificultad Media
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