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Camiño Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

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Albergue de peregrinos de Barro

Dispoñible sen conexión
160
0
Albergue de barro

Parroquia de San Mamede de Portela (Concello de Barro)
San Mamede de Portela (Pontevedra)

655 952 805 (Jorge)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: de Barro Concello

Persoa encargada de atender o albergue: de Barro Jorge López

Observacións: O albergue atópase nunha aldea sen servizos pero o hospitalero achégase a comprar comida. Hai bar restaurante en San Mauro, antes de tomar o desvío ao albergue.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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