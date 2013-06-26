Albergue de peregrinos de Barro

Propiedade do albergue: Concello

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: de Barro Concello

Persoa encargada de atender o albergue: de Barro Jorge López

Observacións: O albergue atópase nunha aldea sen servizos pero o hospitalero achégase a comprar comida. Hai bar restaurante en San Mauro, antes de tomar o desvío ao albergue.