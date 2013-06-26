Camiño Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
Parroquia de San Mamede de Portela (Concello de Barro)
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Albergue de peregrinos de Barro
Dispoñible sen conexión
1600
Parroquia de San Mamede de Portela (Concello de Barro)
San Mamede de Portela (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Concello
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: de Barro Concello
Persoa encargada de atender o albergue: de Barro Jorge López
Observacións: O albergue atópase nunha aldea sen servizos pero o hospitalero achégase a comprar comida. Hai bar restaurante en San Mauro, antes de tomar o desvío ao albergue.
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 4
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
km 23,0
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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