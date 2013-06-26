Camino Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
Parroquia de San Mamede de Portela (Concello de Barro)
Albergue de peregrinos de Barro
Disponible sin conexión
19328
Parroquia de San Mamede de Portela (Concello de Barro)
San Mamede de Portela (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Concello de Barro
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Barro
Persona encargada de atender el albergue: Jorge López
Observaciones: El albergue se encuentra en una aldea sin servicios pero el hospitalero se acerca a comprar comida. Hay bar restaurante en San Mauro, antes de tomar el desvío al albergue.
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 4
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
km 23,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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