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Camino Portugués Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

Albergue de peregrinos de Barro

Disponible sin conexión
193
28
Albergue de barro

Parroquia de San Mamede de Portela (Concello de Barro)
San Mamede de Portela (Pontevedra)

655 952 805 (Jorge)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Concello de Barro

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Concello de Barro

Persona encargada de atender el albergue: Jorge López

Observaciones: El albergue se encuentra en una aldea sin servicios pero el hospitalero se acerca a comprar comida. Hay bar restaurante en San Mauro, antes de tomar el desvío al albergue.

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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