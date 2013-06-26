Portugalgo Bidea Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa
Portelako San Mamede parrokia (Buztinezko Concello)
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Erromesen buztinezko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Portelako San Mamede parrokia (Buztinezko Concello)
Portelako San Mamede (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Lokatz-maskorra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Lokatz-maskorra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jorge López
Oharrak: Zerbitzurik gabeko herrixka batean dago aterpetxea, baina janaria erostera hurbiltzen da ospitalea. San Mauron taberna jatetxea dago, aterpetxerako desbideraketa hartu aurretik.
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 4
Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa
km 23,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
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