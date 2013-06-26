Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Portugalgo Bidea Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Erromesen buztinezko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
161
0
Albergue de barro

Portelako San Mamede parrokia (Buztinezko Concello)
Portelako San Mamede (Pontevedra)

655 952 805 (Jorge)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Lokatz-maskorra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Lokatz-maskorra

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jorge López

Oharrak: Zerbitzurik gabeko herrixka batean dago aterpetxea, baina janaria erostera hurbiltzen da ospitalea. San Mauron taberna jatetxea dago, aterpetxerako desbideraketa hartu aurretik.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa Etapa 4

Pontevedra eta Caldas de Reis arteko etapa

km 23,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Erromesen buztinezko aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!