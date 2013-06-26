Camí Portuguès Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
Parròquia de Sant Mamede de Portela (Concello de Fang)
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Alberg de pelegrins de Fang
Disponible sense connexió
1600
Parròquia de Sant Mamede de Portela (Concello de Fang)
Sant Mamede de Portela (Pontevedra)
Propietat de l'alberg: Concello de Fang
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Fang
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jorge López
Observacions: L'alberg es troba en un llogaret sense serveis però l'hospitalero s'apropa a comprar menjar. Hi ha bar restaurant en Sant Mauro, abans de prendre el desviament a l'alberg.
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 4
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis
km 23,0
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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