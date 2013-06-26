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Camí Portuguès Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

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Alberg de pelegrins de Fang

Disponible sense connexió
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Albergue de barro

Parròquia de Sant Mamede de Portela (Concello de Fang)
Sant Mamede de Portela (Pontevedra)

655 952 805 (Jorge)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Concello de Fang

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Fang

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jorge López

Observacions: L'alberg es troba en un llogaret sense serveis però l'hospitalero s'apropa a comprar menjar. Hi ha bar restaurant en Sant Mauro, abans de prendre el desviament a l'alberg.

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis Etapa 4

Etapa de Pontevedra a Caldas de Reis

km 23,0
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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