Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño do Norte Etapa de Vilalba a Baamonde

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue de peregrinos de Baamonde

Dispoñible sen conexión
16
0
Albergue de baamonde

Estrada de Vilalba, 9. CP: 27370
Baamonde (Concello de Begonte)

Carece de teléfono de atención ao peregrino

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: É una antiga gran cocheira de dilixencias rehabilitada.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Vilalba a Baamonde Etapa 30

Etapa de Vilalba a Baamonde

km 20,7
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías