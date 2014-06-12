Camiño do Norte Etapa de Vilalba a Baamonde
Estrada de Vilalba, 9. CP: 27370
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Albergue de peregrinos de Baamonde
Dispoñible sen conexión
160
Estrada de Vilalba, 9. CP: 27370
Baamonde (Concello de Begonte)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: É una antiga gran cocheira de dilixencias rehabilitada.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 30
Etapa de Vilalba a Baamonde
km 20,7
Tempo 04H 30’
Dificultade baixa
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