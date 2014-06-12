Iparraldeko Bidea Vilalbatik Baamonderako etapa
Vilalbako errepidea, 9. PK: 27370
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Baamondeko erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
160
Vilalbako errepidea, 9. PK: 27370
Baamonde (Begonteko Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Garai batean, berritutako eginbide ugari zituen.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 30
Vilalbatik Baamonderako etapa
km 20,7
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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