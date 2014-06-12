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Iparraldeko Bidea Vilalbatik Baamonderako etapa

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Baamondeko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
16
0
Albergue de baamonde

Vilalbako errepidea, 9. PK: 27370
Baamonde (Begonteko Kontzejua)

Ez du erromesarentzako arreta-telefonorik

Aterpetxearen jabegoa: Galiziako Xunta

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Galiziako Xunta

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Garai batean, berritutako eginbide ugari zituen.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Vilalbatik Baamonderako etapa Etapa 30

Vilalbatik Baamonderako etapa

km 20,7
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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