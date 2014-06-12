Camino del Norte Etapa de Vilalba a Baamonde
Carretera de Vilalba, 9. CP: 27370
Albergue de peregrinos de Baamonde
Disponible sin conexión
4964
Carretera de Vilalba, 9. CP: 27370
Baamonde (Concejo de Begonte)
Propiedad del albergue: Xunta de Galicia
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia
Persona encargada de atender el albergue:
Observaciones: Es una antigua gran cochera de diligencias rehabilitada.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 30
Etapa de Vilalba a Baamonde
km 20,7
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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