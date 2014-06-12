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Camino del Norte Etapa de Vilalba a Baamonde

Albergue de peregrinos de Baamonde

Disponible sin conexión
49
64
Albergue de baamonde

Carretera de Vilalba, 9. CP: 27370
Baamonde (Concejo de Begonte)

Carece de teléfono de atención al peregrino

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Es una antigua gran cochera de diligencias rehabilitada.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Vilalba a Baamonde Etapa 30

Etapa de Vilalba a Baamonde

km 20,7
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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