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Camí del Nord Etapa de Vilalba a Baamonde

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Alberg de pelegrins de Baamonde

Disponible sense connexió
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Albergue de baamonde

Carretera de Vilalba, 9. CP: 27370
Baamonde (Consell de Begonte)

Manca de telèfon d'atenció al pelegrí

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: És una antiga gran cotxera de diligències rehabilitada.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Vilalba a Baamonde Etapa 30

Etapa de Vilalba a Baamonde

km 20,7
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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