Camí del Nord Etapa de Vilalba a Baamonde
Carretera de Vilalba, 9. CP: 27370
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Alberg de pelegrins de Baamonde
Disponible sense connexió
170
Carretera de Vilalba, 9. CP: 27370
Baamonde (Consell de Begonte)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: És una antiga gran cotxera de diligències rehabilitada.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 30
Etapa de Vilalba a Baamonde
km 20,7
Temps 04H 30’
Dificultat baixa
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